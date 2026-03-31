UE ai governi | ‘prepararsi a interruzioni prolungate di forniture energetiche’
La Commissione Europea ha inviato una comunicazione ai governi degli Stati membri, avvertendo che potrebbero verificarsi interruzioni prolungate nelle forniture energetiche. Il commissario europeo all’energia ha sottolineato la possibilità di questa evenienza attraverso una lettera ufficiale, senza indicare date specifiche o cause precise. La nota si concentra sulla necessità di prepararsi a eventuali disservizi nel settore energetico.
ROMA, 31 MAR – I Paesi Ue dovrebbero “prepararsi tempestivamente” a “un’interruzione potenzialmente prolungata” delle forniture energetiche dovuta alla crisi in Medio Oriente. E’ l’avvertimento che il commissario Ue all’energia, Dan Jorgensen, ha lanciato in una lettera ai 27 ministri dell’energia, scoraggiando l’adozione di “misure che possano aumentare il consumo di carburante, limitare la libera circolazione dei prodotti petroliferi o disincentivare la produzione delle raffinerie dell’Ue”. La lettera, datata 30 marzo, è stata inviata alle capitali in vista della riunione straordinaria che i ministri terranno nel pomeriggio in videoconferenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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