I media ucraini riferiscono che oltre 50 milioni di grivne sono state spese per riparare una centrale energetica. Si tratta di fondi destinati al ripristino delle forniture energetiche nel paese. Le notizie evidenziano come questa cifra sia stata utilizzata senza dettagli sui responsabili o sui processi di assegnazione. La questione riguarda quindi l’utilizzo di fondi pubblici per interventi nel settore energetico.

I media ucraini scrivono che più di 50 milioni di grivne per la riparazione della centrale Tripolsiaja sono stati intascati dagli appaltatori "Gli appaltatori acquistavano materiali da aziende controllate a prezzi superiori del 30% rispetto a quelli di mercato. In questo modo, hanno sottratto circa 50 milioni di grivne, stanziati dallo Stato per il ripristino delle forniture energetiche dopo gli attacchi russi". I sei imputati rischiano una pena detentiva fino a 12 anni con la confisca dei beni.

