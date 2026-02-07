Questa mattina, la Russia ha colpito le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. L’attacco ha causato blackout in molte regioni del paese, lasciando migliaia di persone senza corrente. La situazione resta tesa, con le autorità ucraine che cercano di ripristinare i servizi il prima possibile.

Kiev, 7 feb. (Adnkronos) - La Russia ha condotto un attacco contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina nelle prime ore di stamattina, provocando interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni. Lo ha riferito l'operatore della rete elettrica statale ucraina Ukrenergo. Attacchi sono stati segnalati in tutto il paese, compresa l'Ucraina occidentale. Nelle prime ore del mattino, l'Aeronautica militare ucraina ha segnalato attività di droni intorno alle 5.30 ora locale, avvistati nella regione di Leopoli, vicino alla città di Khodoriv. Poco dopo si sono udite delle esplosioni a Burshtyn, nell'oblast' di Ivano-Frankivsk, ha riferito Suspilne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Mosca attacca infrastrutture energetiche, ancora interruzioni corrente

Kiev accusa Mosca di aver ripreso gli attacchi contro le infrastrutture energetiche nel Paese.

