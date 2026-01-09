Scacco alla baby gang Rapine a coetanei presi
Le forze dell'ordine di Cremona hanno smantellato una baby gang responsabile di ripetute rapine, minacce e aggressioni nei confronti di coetanei. L’attività investigativa, durata mesi, ha portato all’arresto dei principali responsabili, evidenziando il fenomeno della criminalità giovanile e la necessità di interventi mirati per prevenire ulteriori episodi.
Minacce, botte e colpi di lama. Erano senza esclusioni di colpi le aggressioni della baby gang sgominata dai carabinieri di Cremona al termine di mesi di indagini. Tre ragazzi, tutti minorenni, sono stati fermati dai militari del comando provinciale che hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari. I tre risultano indagati in concorso fra loro per una serie di tentate rapine aggravate commesse nell’aprile 2025: il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha disposto per due di loro la misura cautelare del collocamento in comunità educativa, mentre al terzo ha applicato la misura della permanenza in casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
