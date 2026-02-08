Crans-Montana | 40 giorni dopo scoppia un altro incendio In fiamme il memoriale dedicato alle vittime

Un incendio si è sviluppato questa mattina presto a Crans-Montana, nei pressi del memoriale dedicato alle vittime. È il secondo rogo in poco più di un mese, poiché 40 giorni fa era già successo qualcosa di simile. Stavolta, le fiamme hanno avvolto il monumento, che si trova vicino al locale Le Constellation. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere sotto controllo le fiamme e cercare di salvare il più possibile. La polizia indaga sulle cause dell’incendio, che ancora non sono chiare.

Un incendio è scoppiato domenica 8 febbraio, all’alba, al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana, situato a breve distanza dal locale Le Constellation. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno rapidamente domato le fiamme e nessuno è rimasto ferito. Lo ha reso noto la polizia cantonale su X. Interpellate da Keystone-ATS, le forze dell’ordine non hanno potuto fornire informazioni sulle cause del rogo. Il giallo dell’incendio del memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana. Inizialmente posizionato davanti al Constellation, in pieno centro a Crans-Montana, il memoriale delle vittime del Constellation, andato a fuoco, era stato spostato dopo circa 20 giorni dalla tragedia per decisione del Consiglio comunale in un luogo più appartato, nei pressi della cappella Saint-Christophe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crans-Montana: 40 giorni dopo scoppia un altro incendio. In fiamme il memoriale dedicato alle vittime Approfondimenti su Crans Montana Incendio Crans Montana, incendio al memoriale delle vittime Questa mattina alle sei, un incendio ha distrutto l’igloo che ospitava il memoriale delle vittime di Capodanno a Crans Montana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, la comunità si unisce sulle piste per ricordare le vittime della tragedia Ultime notizie su Crans Montana Incendio Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Svizzera, sale a 41 il numero delle vittime nell'incendio di Crans-Montana; Rogo di Crans-Montana, la dottoressa in prima linea: Così a Losanna ricostruiamo la pelle dei ragazzi ustionati; Crans-Montana, morto un 18enne svizzero: sale a 41 il bilancio delle vittime. Crans-Montana, la 15enne Elsa Rubino si risveglia dal coma dopo 22 giorniA distanza di 22 giorni dalla strage di Capodanno a Crans-Montana, nella quale hanno perso la vita 40 persone, Elsa Rubino, la studentessa quindicenne di Biella ricoverata a Zurigo, si è svegliata dal ... blitzquotidiano.it Sono quasi morto, venite: le chiamate choc ai soccorsi durante l’incendio a Crans-MontanaLa notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in un incubo: un incendio al locale Le Constellation ha provocato 40 morti e 116 feriti. Tra le 1:30 e le 3 del mattino, centinaia di chiamate ... notizie.it Brutta caduta per Lindsey Vonn. La leggenda americana si era presentata nonostante la lesione al legamento crociato su quella maledetta gara di Crans Montana. Adesso si apriranno le polemiche su quanto fosse giusto far gareggiare un'atleta con un crociat facebook Crans-Montana: incendio al memoriale delle vittime del Constellation. Le fiamme si sono propagate questa mattina, nessun ferito. #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.