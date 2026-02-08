Crans Montana a fuoco il memoriale dedicato alle vittime dell' incendio di Capodanno

Questa mattina a Crans-Montana il memoriale dedicato alle vittime dell’incendio di Capodanno è stato bruciato. L’incendio si è sviluppato poco prima delle sei, sorprendendo i residenti e le autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma il monumento è andato quasi completamente distrutto. Nessuna vittima si è registrata, ma il gesto ha scosso la comunità. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Il monumento commemorativo dedicato alle vittime dell'incendio di Capodanno a Montana ha preso fuoco stamattina poco prima delle sei. I pompieri, intervenuti dopo pochi minuti, hanno spento le fiamme. "Nessuno è rimasto ferito ma diversi oggetti commemorativi sono stati danneggiati", ha dichiarato la polizia cantonale del Vallese. Il libro delle condoglianze è stato salvato e il monumento nella rue Centrale è attualmente in fase di ricostruzione. Secondo i primi accertamenti, l'incendio è divampato tra le candele poste su un tavolo al centro del memoriale nonostante la temperatura sotto lo zero e la neve che ricopre Crans Montana da settimane.

