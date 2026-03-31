Il presidente ucraino ha concluso una serie di incontri ufficiali nei Paesi del Golfo, tra Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Giordania. Durante il tour, sono stati firmati diversi accordi tra le parti, oltre alla consegna di intercettori, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici degli accordi o sui settori coinvolti.

Il tour di Zelensky in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Giordania ha portato alla stipulazione di nuovi accordi. Il presidente ucraino ha deciso, infatti, di fornire a tre Paesi del Golfo Persico il suo sistema completo di difesa aerea, tra cui droni marittimi e tecnologia di intercettazione contro i droni iraniani. Zelensky, nuovi accordi per la difesa dei Paesi del Golfo. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato: «Non solo intercettori, ma anche linee di difesa, software, sistemi di guerra elettronica e così via. In altre parole, stiamo adottando un approccio sistemico». Successivamente ha poi confermato che i droni marittimi dell’Ucraina fanno parte degli accordi stipulati con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ucraina, Zelensky firma nuovi accordi con i Paesi del Golfo: «Non solo intercettori, ma tanto altro»

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