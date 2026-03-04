Perché i Paesi del Golfo rischiano di finire i missili intercettori in una settimana

L'Iran ha intensificato i lanci di missili contro Israele e i Paesi del Golfo Persico, che finora hanno risposto con sistemi di difesa aerea statunitensi. Secondo fonti militari, queste difese sono sottoposte a uno sforzo crescente per intercettare le nuove ondate di attacchi. Si segnala che, se l'attuale ritmo di lanci dovesse continuare, i missili intercettori potrebbero esaurirsi entro una settimana.

Gli attacchi dell'Iran proseguono senza sosta, mettendo a dura prova le difese aeree degli alleati Usa. Proprio le scorte potrebbero rappresentare un punto critico nel conflitto. L'esperto: "L'intensità di utilizzo che abbiamo visto negli ultimi due giorni non può essere mantenuta a lungo" L'Iran continua a lanciare una pioggia di missili contro Israele e i Paesi del Golfo Persico, che fino a ora sono riusciti a limitare i danni utilizzando delle sofisticate difese aeree di fabbricazione statunitense. Intercettori e radar hanno permesso di respingere la rappresaglia di Teheran, ma l'impegno rischia di diventare molto gravoso per le dotazioni dei Paesi arabi.

Il Wsj: entro una settimana i Paesi del Golfo non avranno più intercettori americani. Trump: non è veroRoma, 3 marzo 2026 – A pochi giorni dall’inizio della guerra si comincia già a guardare alle scorte rimaste.

Iran, drone Shahed ha già cambiato la guerra.

