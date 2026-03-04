Perché i Paesi del Golfo rischiano di finire i missili intercettori in una settimana

Da today.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran ha intensificato i lanci di missili contro Israele e i Paesi del Golfo Persico, che finora hanno risposto con sistemi di difesa aerea statunitensi. Secondo fonti militari, queste difese sono sottoposte a uno sforzo crescente per intercettare le nuove ondate di attacchi. Si segnala che, se l'attuale ritmo di lanci dovesse continuare, i missili intercettori potrebbero esaurirsi entro una settimana.

Michele Bravi: "Diventare padre? Ci penso spesso. Mi sento sempre fuori posto. Sogno di vincere un Oscar" Gli attacchi dell'Iran proseguono senza sosta, mettendo a dura prova le difese aeree degli alleati Usa. Proprio le scorte potrebbero rappresentare un punto critico nel conflitto. L'esperto: "L'intensità di utilizzo che abbiamo visto negli ultimi due giorni non può essere mantenuta a lungo" L'Iran continua a lanciare una pioggia di missili contro Israele e i Paesi del Golfo Persico, che fino a ora sono riusciti a limitare i danni utilizzando delle sofisticate difese aeree di fabbricazione statunitense. Intercettori e radar hanno permesso di respingere la rappresaglia di Teheran, ma l'impegno rischia di diventare molto gravoso per le dotazioni dei Paesi arabi. 🔗 Leggi su Today.it

Il Wsj: entro una settimana i Paesi del Golfo non avranno più intercettori americani. Trump: non è veroRoma, 3 marzo 2026 – A pochi giorni dall’inizio della guerra si comincia già a guardare alle scorte rimaste.

Guerra Iran, entro una settimana Paesi Golfo senza ‘rete antimissile’: lo scenarioQuante ore bisogna dormire? La ‘formula’ giusta per proteggersi dal rischio diabete Iran, drone Shahed ha già cambiato la guerra.

Contenuti utili per approfondire Paesi del Golfo.

Temi più discussi: I paesi del Golfo trascinati in una guerra che volevano evitare - Noura Doukhi; Perché l’Iran attacca obiettivi civili nei paesi del Golfo; Perché l'Iran ha attaccato i Paesi del Golfo, dopo l'offensiva di Stati Uniti e Israele; L'attacco all'Iran mette i Paesi del Golfo nel mirino della vendetta di Teheran.

Perché l'Iran ha attaccato i (vicini) paesi del Golfo per rispondere ai bombardamenti di Stati Uniti e IsraeleCon l’attacco all’Iran e l'uccisione della Guida Suprema, Stati Uniti e Israele hanno portato la guerra nel Golfo. Di nuovo, ma l'esito è più incerto che mai ... wired.it

paesi del golfo perché i paesi delGli attacchi dell’Iran contro il Golfo, con le mappeI massicci bombardamenti con missili e droni dell’Iran contro i paesi del Golfo Persico sono una delle novità più importanti della guerra in corso in Medio Oriente (guerra che il Post sta seguendo con ... ilpost.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.