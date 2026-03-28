Ucraina accordi di difesa con i Paesi del Golfo
L’Ucraina sta lavorando per rafforzare accordi di difesa con alcuni Paesi del Golfo, cercando di consolidare alleanze in un contesto di tensione regionale. Nel frattempo, il paese continua a essere oggetto di bombardamenti da parte delle forze russe e si impegna a mantenere separate le crisi in Europa e in Medio Oriente, evitando che il conflitto mediorientale si sovrapponga alla situazione nel suo territorio.
L’Ucraina cerca di agire anche sui tavoli mediorientali in funzione anti Iran. Kiev è ancora sotto i bombardamenti russi e non vuole che la guerra nell’est Europa venga adombrata dal conflitto mediorientale. Ucraina, vicini gli accordi con i Paesi del Golfo. L’Ucraina è vicina a concludere diversi accordi di sicurezza. I Paesi più appetibili sono Emirati Arabi Uniti e Qatar. Tali accordi servono a rafforzare la difesa contro minacce come gli attacchi iraniani. Kiev guarda anche a un possibile coinvolgimento della Cina negli sforzi di pace con la Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Andrii Sybiha a margine del G7 in Francia, sottolineando che “è importante non perdere l’attenzione globale sull’Ucraina, perché tutto è interconnesso”, alla luce dell’escalation in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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