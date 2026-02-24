24 febbraio | Azione Lecco al fianco dell' Ucraina per una pace giusta

Il 24 febbraio rappresenta il giorno in cui l'azione di solidarietà di Lecco verso l'Ucraina si è rafforzata, in risposta alla pressione internazionale. La città ha organizzato una manifestazione per chiedere una pace giusta, coinvolgendo decine di cittadini e associazioni locali. La protesta si è concentrata sulla richiesta di fermare le ostilità e trovare una soluzione diplomatica. La mobilitazione continua a coinvolgere la comunità, che si prepara a nuove iniziative.

Nel quarto anniversario "dell'aggressione russa: migliaia di vittime, città distrutte, milioni di profughi. Lecco ha accolto famiglie ucraine con generosità. Proponiamo: bandiera ucraina dal palazzo comunale e gemellaggio con una città ucraina. Sostenere Kiev significa difendere i valori democratici dell'Europa" Oggi, 24 febbraio, ricorre l'anniversario dell'aggressione della Russia all'Ucraina, un evento che ha riportato nel cuore dell'Europa la logica della guerra e della violenza. Quattro anni fa l'attacco russo ha infranto un equilibrio già fragile, colpendo un popolo sovrano e mettendo in discussione principi fondamentali del diritto internazionale: autodeterminazione dei popoli, integrità territoriale e libertà. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Ucraina: Mattarella, 'Italia e Ue saldamente al fianco di Kiev per pace equa, giusta e duratura'Il quarto Natale del popolo ucraino segnato dalla guerra, con attacchi russi sempre più intensi contro città e infrastrutture civili ed energetiche.

Trump sente Macron, Merz e Starmer: il colloquio per garantire all’Ucraina una pace giustaUn colloquio di 40 minuti tra Trump, Macron, Merz e Starmer apre la discussione sulla pace in Ucraina.

Temi più discussi: Decreto bollette, Azione Lecco: Mancano misure strutturali per risparmiare 4 miliardi; Lecco, malore in casa: per entrare intervengono i vigili del fuoco; Basket femminile. Dogana Vecchia Valmadrera ko a Gavirate, ma cresce nel gioco e nel carattere; Ancora un sabotaggio sulla ferrovia delle Olimpiadi: altri cavi bruciati, indaga la DDA.

Cavi danneggiati sulla Lecco-Tirano, la linea delle Olimpiadi: Azione scellerata. Indaga l’antiterrorismoLe parole del governatore lombardo Attilio Fontana: Nessuno sconto e nessuna giustificazione per chi si rende artefice di simili follie. L’assessore Lucente: un atto doloso contro un'infrastruttura ... ilgiorno.it

Sabotaggio alla linea Lecco-Tirano, dopo il vertice in Prefettura controlli rafforzati sulla ferrovia delle OlimpiadiI controlli coordinati coinvolgeranno tutte le forze dell’ordine e un occhio di riguardo sarà riservato alle stazioni minori come quelle di Abbadia Lariana e Mandello del Lario: la tratta interessata ... msn.com

ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday Tre anni di ricerca, innovazione e lavoro sul territorio per promuovere una vita attiva e inclusiva a tutte le età. Al campus di Lecco si è svolto l’evento conclusivo del progetto, con la partecipazione di Fondazione Carip - facebook.com facebook

Il Presidente di #Federmeccanica @Simone1bettini , è intervenuto ieri pomeriggio a Lariofiere (Erba) in occasione dell’apertura della 17ª edizione di 'Fornitore Offresi', il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica. La partecipazione al convegno x.com