g7 francia ospita la riunione dei ministri degli esteri

Nelle vicinanze di Versailles, alle porte di Parigi, si svolgerà giovedì e venerdì una riunione dei ministri degli Esteri dei paesi del G7. Il ministro francese degli Esteri sarà l’ospite dell’incontro, che coinvolgerà rappresentanti di sette nazioni. La riunione si terrà presso una località nei pressi di Parigi, senza ulteriori dettagli sulla sede specifica.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ospiterà i suoi omologhi del G7 nei pressi di Versailles, alle porte di Parigi, giovedì e venerdì. in Francia anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, per cercare di convincere gli scettici alleati del Gruppo dei Sette riguardo alla strategia della guerra in Iran che ha fatto impennare i prezzi globali del carburante, ha dichiarato il Dipartimento di Stato Usa che ha anche sottolineato: “I temi principali saranno la guerra tra Russia e Ucraina, la situazione in Medio Oriente e le minacce alla pace e alla stabilità in tutto il mondo”. Questo articolo G7, Francia ospita la riunione... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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