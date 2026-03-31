Ucraina Bucha commemora le vittime nel quarto anniversario del massacro

Bucha, città ucraina, ha ricordato le persone uccise dall’esercito russo il 24 febbraio 2022, data dell’invasione. Il 24 febbraio 2026 si è svolta una cerimonia in occasione del quarto anniversario della liberazione dal controllo delle truppe di Mosca. La commemorazione ha coinvolto residenti e autorità locali, che hanno reso omaggio alle vittime del massacro.

La città ucraina di Bucha ha commemorato i suoi abitanti, uccisi dall’esercito russo subito dopo l’invasione, il 24 febbraio 2022, nel quarto anniversario della liberazione dalle truppe di Mosca. Le truppe russe occuparono rapidamente Bucha dopo l’invasione dell’Ucraina e vi rimasero per circa un mese. Quando le truppe ucraine riconquistarono la città, trovarono quello che divenne noto come l’epicentro delle atrocità della guerra. Decine di corpi di uomini, donne e bambini giacevano per le strade, nei cortili, nelle case e nelle fosse comuni. Alcuni mostravano segni di tortura. Giorno dopo giorno, i recuperatori di cadaveri trovavano i morti in scantinati, negli androni dei palazzi, nel profondo dei boschi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Bucha commemora le vittime nel quarto anniversario del massacro Articoli correlati Bari a fianco dell'Ucraina nel quarto anniversario dall'invasione: bandiera sulla facciata del ComuneIl sindaco Vito Leccese ha deposto dei fiori dei colori della bandiera ucraina ai piedi della statua di San Nicola nella piazza della Basilica... Palazzo Chigi con i colori dell'Ucraina nel quarto anniversario della guerra: le immagini da droneIn occasione del quarto anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la presidenza del Consiglio dei ministri ha illuminato la...