Palazzo Chigi con i colori dell' Ucraina nel quarto anniversario della guerra | le immagini da drone

Per celebrare il quarto anniversario dell’invasione dell’Ucraina, Palazzo Chigi si è illuminato con i colori nazionali fino a tarda sera. La scelta di usare le luci ha attirato l’attenzione di molti cittadini e fotografi, che hanno immortalato l’effetto sulla facciata del palazzo. La decisione si inserisce in un gesto simbolico per ricordare l’importanza di sostenere l’Ucraina in questo momento. Le immagini diffuse mostrano chiaramente l’effetto visivo dell’illuminazione.

In occasione del quarto anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la presidenza del Consiglio dei ministri ha illuminato la facciata principale di Palazzo Chigi con i colori nazionali dell'Ucraina fino alle ore 23:59 di oggi, 24 febbraio 2026. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Ucraina, vertici Ue a Kiev nel quarto anniversario della guerra: "Pace giusta e duratura"Il quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina si celebra con i leader dell'UE a Kiev, a causa dell'intensificarsi delle tensioni e delle sofferenze della popolazione locale. Roma, la comunità ucraina ricorda il quarto anniversario della guerraIl quarto anniversario dello scoppio del conflitto ha portato i membri della comunità ucraina di Roma in piazza dell'Esquilino.