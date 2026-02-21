Tutte le vittorie e le medaglie di Dorothea Wierer | il palmares dell’azzurra
Dorothea Wierer ottiene il quinto posto nella mass start di Milano Cortina 2026, confermando la sua presenza tra le migliori biathlete. La sua vittoria più recente arriva con l’argento nella staffetta mista alle Olimpiadi Invernali, disputate pochi giorni fa. La bravura dell’atleta italiana si manifesta anche in questa gara, dove dimostra determinazione e costanza. La sua performance si aggiunge a un palmares ricco di medaglie e riconoscimenti internazionali.
Dorothea Wierer conclude con il quinto posto nella mass start di Milano Cortina 2026 ad Anterselva una carriera straordinaria: nei Giochi di casa, inoltre, arriva l’argento alle Olimpiadi Invernali, conquistato pochi giorni fa nella staffetta mista. A questo podio si affiancano altre tre medaglie olimpiche, ovvero i bronzi nella staffetta mista a Sochi 2014 e PyeongChang 2018, e nella sprint a Pechino 2022, ma la bacheca di Dorothea Wierer conta anche 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi iridati. Non vanno poi dimenticate le 2 Coppe del Mondo generali, conquistate nel 2019 e nel 2020 e le 4 di specialità (pursuit 2019, individuale 2016 e 2021, mass start 2020), ottenute grazie a 20 vittorie e 72 podi complessivi sul circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Biathlon. Östersund è uno dei contesti preferiti da Dorothea Wierer. Cinque vittorie su queste nevi!
Leggi anche: LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer infinita! Trionfo per l’azzurra a dieci anni dal primo in coppaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tutti i numeri di Federica Brignone, i dati di una carriera da record; I record degli ottavi di Champions League: Ronaldo e Messi davanti a tutti; Tutte le 19 vittorie italiane Atp nei tornei indoor; VOLLEY | Nell’ultimo turno tutte vittorie per la Virtus Latina, il club è in cerca di conferme.
Allegri: Tutte le vittorie vanno festeggiate, il derby ancora di più. Ma adesso testa alla LazioNel post partita di Inter-Milan, mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare la vittoria dei suoi ragazzi in questo derby: Negli ultimi quattro li avevamo persi ... tuttomercatoweb.com
Tutte le vittorie di Ileana (compresa la sfilata di moda)Lo sai qual è il mio sogno più grande? Fare una sfilata di moda. Non come organizzatrice, voglio proprio sfilare, come una vera modella. Proviamoci Ileana – le risposi – Facciamolo!. Eravamo ... invisibili.corriere.it
Dorothea Wierer chiude la carriera con il quinto posto nella Mass start. E lo fa a casa sua con una prova di grande orgoglio. Un’atleta straordinaria, una carriera fantastica. - facebook.com facebook
Grazie Doro The farewell you deserver Dorothea Wierer @NordicFocus #biathlon #biathlonfamily #olympics x.com