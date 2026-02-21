Tutte le vittorie e le medaglie di Dorothea Wierer | il palmares dell’azzurra

Dorothea Wierer ottiene il quinto posto nella mass start di Milano Cortina 2026, confermando la sua presenza tra le migliori biathlete. La sua vittoria più recente arriva con l’argento nella staffetta mista alle Olimpiadi Invernali, disputate pochi giorni fa. La bravura dell’atleta italiana si manifesta anche in questa gara, dove dimostra determinazione e costanza. La sua performance si aggiunge a un palmares ricco di medaglie e riconoscimenti internazionali.

Dorothea Wierer conclude con il quinto posto nella mass start di Milano Cortina 2026 ad Anterselva una carriera straordinaria: nei Giochi di casa, inoltre, arriva l'argento alle Olimpiadi Invernali, conquistato pochi giorni fa nella staffetta mista. A questo podio si affiancano altre tre medaglie olimpiche, ovvero i bronzi nella staffetta mista a Sochi 2014 e PyeongChang 2018, e nella sprint a Pechino 2022, ma la bacheca di Dorothea Wierer conta anche 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi iridati. Non vanno poi dimenticate le 2 Coppe del Mondo generali, conquistate nel 2019 e nel 2020 e le 4 di specialità (pursuit 2019, individuale 2016 e 2021, mass start 2020), ottenute grazie a 20 vittorie e 72 podi complessivi sul circuito maggiore.

