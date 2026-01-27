L’eventuale addio di Dorothea Wierer e Franziska Preuss ai Giochi di Milano Cortina 2026 potrebbe segnare una svolta nelle carriere di queste atlete. La competizione a Anterselva, che assegnerà le medaglie olimpiche, rappresenta un momento importante per il biathlon italiano e internazionale. Una riflessione sulle prospettive future delle protagoniste di uno sport che sta vivendo un passaggio di testimone.

I Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno le medaglie del biathlon ad Anterselva, località che potrebbe rappresentare il capolinea per tante carriere blasonate. Difatti, nei giorni scorsi, due atlete di grido hanno annunciato che la loro attività agonistica potrebbe concludersi in Alto Adige, senza proseguire a marzo, quando si chiuderà la Coppa del Mondo. A Nove Mesto na Morave, dove dal 22 al 25 gennaio si è disputata la sesta delle nove tappe del massimo circuito, è stata tenuta una cerimonia di congedo in onore di Dorothea Wierer. Per l’azzurra, salutare tutti definitivamente in occasione delle Olimpiadi avrebbe un senso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Dorothea Wierer e Franziska Preuss diranno addio ai Giochi? Forse non le vedremo in Coppa del Mondo a marzo

