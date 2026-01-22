A Fano, la Basilica di Vitruvio rappresenta un patrimonio di grande valore storico e artistico, attirando l’attenzione della comunità e dei visitatori. In occasione di una processione locale, si è sottolineata l’importanza di valorizzare ulteriormente questo sito, suggerendo la copertura degli scavi con pannelli di vetro per permettere un’osservazione più accessibile. Un momento di riflessione sulla tutela e la promozione del patrimonio culturale della città.

di Anna Marchetti La Basilica di Vitruvio fa sognare l’intera città, anzi l’intera regione. "Finalmente – commenta Gabriella Sanchioni Anselmi – Fano ha qualcosa di molto importante, dovrebbero coprire gli scavi con pannelli di vetro perchè tutti li possano ammirare". Con la scoperta della Basilica, Vitruvio conquista di diritto il suo posto accanto a Rossini e Raffaello e sembra avere maggiore forza perfino la richiesta di Fano di diventerà co-capoluogo insieme a Pesaro e Urbino. Da quando è stato dato l’annuncio del ritrovamento dell’edificio descritto da Vitruvio nel De Architectura, piazza Costa è meta di un quotidiano ‘pellegrinaggio’, sorprendente e forse anche inaspettato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Andrea Costa, tutti in processione: "Il nostro Vitruvio come Rossini e Raffaello"

