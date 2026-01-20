Mattarella a Torino | Ci sono molte povertà nel nostro Paese

Il presidente Mattarella, intervenendo a Torino in occasione dei 430 anni della Fondazione Ufficio Pio, ha sottolineato come nel nostro Paese permangano molte forme di povertà. Ha evidenziato l’importanza di adottare impegni concreti per affrontare questa realtà, evitando analisi troppo teoriche. Un richiamo alla necessità di azioni concrete per sostenere le persone più vulnerabili e rafforzare il tessuto sociale italiano.

"Ci sono molte povertà nel nostro Paese, che necessitano impegni concreti e non analisi astratte". Così il presidente Mattarella a Torino per i 430 anni della Fondazione Ufficio Pio. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000.

