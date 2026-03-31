Tutti Fenomeni sono tornati a Roma per due concerti all’Atlantico Live, il giovedì 9 e il venerdì 10 aprile 2026. La data di giovedì è andata subito esaurita. La band ha presentato dal vivo il loro nuovo album intitolato Lunedì.

Cosa: Doppia data live di Tutti Fenomeni per presentare il nuovo album Lunedì. Dove e Quando: Atlantico Live, Roma; giovedì 9 (sold out) e venerdì 10 aprile 2026. Perché: Il ritorno sul palco dopo tre anni di assenza di uno degli artisti più originali e colti della scena romana contemporanea. Roma si prepara a riabbracciare uno dei suoi figli più enigmatici e brillanti. Tutti Fenomeni, al secolo Giorgio Quarzo Guarascio, torna finalmente dal vivo nella sua città natale per due appuntamenti attesissimi all’Atlantico. Dopo un silenzio dai palcoscenici durato ben tre anni, l’artista romano sceglie il mese di aprile per testare la resa live del suo ultimo lavoro discografico, confermando un legame viscerale con il pubblico della Capitale che ha già risposto polverizzando i biglietti per la prima delle due serate. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tutti Fenomeni: il ritorno a casa all’Atlantico di Roma

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