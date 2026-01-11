Il ritorno di Ultimo bene Guè tornano i Planet Funk ottimi Mobrici e Tutti Fenomeni – Le nostre recensioni della settimana

11 gen 2026

Nella settimana appena trascorsa, la scena musicale italiana si è riaccesa con nuovi ritorni e uscite. Ultimo, Guè, i Planet Funk, Mobrici e Tutti Fenomeni sono protagonisti di questa ripresa, offrendo al pubblico nuove proposte e conferme di talento. Un periodo di fermento che testimonia la vitalità della musica italiana, pronta a sorprendere e a consolidare la sua presenza sia a livello nazionale che internazionale.

Dopo aver carburato la scorsa settimana, la discografia italiana riprende a sbuffare musica dai forni. L’evento è naturalmente il quinto capitolo della saga Fastlife di Guè, sicuramente tra i migliori; ma come nuove uscite di album abbiamo anche quello piatto ma piacevole di EroCaddeo e quello invece molto interessante di Casadilego. Passando alla sezione singoli tanta carne sulla brace, da un Ultimo un po’ più pop ad una nuova versione di Gelido di Alex Britti con Mario Biondi da leccarsi i baffi. Tornano benissimo anche i Planet Funk e Mietta e sia Mobrici che Tutti Fenomeni ci regalano due pezzi meravigliosi, come quelli proposti da Marta Del Grandi e Alberto Bianco. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

