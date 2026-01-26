Chi l’avrebbe detto? Sono diventato un paroliere della canzone italiana grazie a Tutti Fenomeni, in vita Giorgio Quarzo Guarascio. E qualcosa con la musica italiana comunque la mia famiglia c’entra, non mi stanco mai di ripetere con fanciullesco orgoglio che mio zio Dario Farina è uno dei maggiori compositori esistenti, ha composto successi planetari come Sarà perché ti amo, Felicità e Mamma Maria (e tantissimi altri), melodie che dopo quasi mezzo secoli tutti ancora cantano. Il successo di questo pezzi è dovuto alla melodia, ovviamente agli interpreti, al produttore Freddy Naggiar e a Popi Minellono, il paroliere (eccetto Sarà perché ti amo che è stata scritta quasi tutta da Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazie a Lunedì, il nuovo album di Tutti Fenomeni, sono diventato un paroliere sui generis

Approfondimenti su tutti fenomeni

Tutti Fenomeni presenta il suo nuovo album, Lunedì, prodotto da Giorgio Poi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su tutti fenomeni

Argomenti discussi: Spazio Holly Polly: l'area ludica per bambini 0/3 anni aperta lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 presso la Polivalente 87 & Pini — MEMO - Multicentro Educativo Modena Sergio Neri; Il Lunedì del Cinema: Viaggio a Tokyo in streaming per tutti solo il 26 gennaio; Signora sfrattata le viene assegnato alloggio grazie alla collaborazione tra Ater Umbria, Comune di Porano e sindacati; Gambarie d’Aspromonte, lunedì l’apertura delle piste da sci Telese e Azzurra.

Si intitola Lunedì il terzo album di Tutti Fenomeni, trentenne romano che ha già raccolto importanti consensi da pubblico e critica per i suoi precedenti lavori: Merce funebre (2020), Privilegio raro (2022). Due lavori prodotti da Niccolò Contessa, l’uomo de I C - facebook.com facebook

Tutti Fenomeni: «Sfiderò sempre lo status quo» rockol.it/news-756566/tu… x.com