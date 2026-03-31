Tutte le nuove uscite Netflix di aprile 2026

A partire da aprile 2026, Netflix prevede il rilascio di numerose nuove produzioni, tra serie originali e film. Le uscite sono state annunciate e riguardano diversi generi, con alcune anteprime molto attese dai fan. La piattaforma ha comunicato le date di disponibilità di vari titoli, tra cui produzioni create appositamente per il pubblico italiano. La lista completa delle uscite è consultabile sul sito ufficiale di Netflix.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Cosa arriva su Netflix ad aprile 2026? Quali sono le serie più attese da non farsi scappare assolutamente? Siamo a fine marzo ed è arrivato il momento di scoprire tutto il meglio di Netflix del prossimo mese. Vi anticipiamo che aprile sarà un mese di grandi ritorni e molte novità. Ma andiamo a scoprire quali. Una delle prime nuove uscite Netflix di aprile è il film che vede Sarah Toscano debuttare alla recitazione: “Non abbiam bisogno di parole”. Un racconto tra musica e dramma che vede Toscano nei panni di una ragazza che scopre inaspettatamente il suo talento nel canto e decide di farlo diventare il suo lavoro. 🔗 Leggi su Today.it

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