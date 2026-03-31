L’arbitro incaricato di dirigere la partita tra Bosnia e Italia, in programma oggi a Zenica, ha già diretto una partita contro la Macedonia del Nord nel 2022. La sfida di oggi rappresenta un momento cruciale per la nazionale italiana, che cerca di ottenere il pass per il Mondiale. La partita si svolge in uno stadio con capacità limitata di pubblico, e il fischietto internazionale è stato chiamato a gestire questa occasione importante.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una sfida decisiva per gli Azzurri. L’Italia torna in campo oggi, martedì 31 marzo, per affrontare la Bosnia nello spareggio di Zenica, una gara che vale l’accesso al Mondiale. A dirigere questo incontro cruciale sarà Clement Turpin, arbitro francese di 43 anni, chiamato ancora una volta a gestire una partita ad alta tensione per la Nazionale. Non è la prima volta che Turpin incrocia il cammino degli Azzurri in un momento delicato: nel 2022 arbitrò la semifinale dei playoff contro la Macedonia del Nord, terminata con una sconfitta che costò all’Italia l’esclusione dal Mondiale in Qatar. Chi è Clement Turpin. Ma chi è... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Turpin, chi è l’arbitro di Bosnia-Italia: nel 2022 diresse la partita contro la Macedonia del Nord

Articoli correlati

Turpin arbitrerà Bosnia-Italia: è lo stesso del playoff perso contro la Macedonia del NordSarà il 43enne francese Clement Turpin ad arbitrare lo spareggio playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale fra Bosnia e Italia, in programma...

Dal precedente con la Macedonia al ‘furto’ di identità: chi è Turpin, l’arbitro di Bosnia-Italia(Adnkronos) – L’Italia scende in campo contro la Bosnia oggi, martedì 31 marzo, e si gioca la partecipazione al Mondiale nello spareggio di Zenica.

Una raccolta di contenuti su Turpin chi è l'arbitro di Bosnia Italia...

Temi più discussi: Bosnia-Italia, arbitra Turpin. E con lui c'è un precedente da brividi; Clement Turpin per Bosnia-Italia, chi è l'arbitro francese scelto per la finale dei playoff dei Mondiali 2026; Il francese Turpin sarà l'arbitro di Bosnia-Italia; Turpin arbitrerà Bosnia-Italia: è lo stesso del playoff perso contro la Macedonia del Nord.

Dal precedente con la Macedonia al 'furto' di identità: chi è Turpin, l'arbitro di Bosnia-ItaliaIl direttore di gara francese Clement Turpin era in campo anche nell'ultimo spareggio giocato dagli azzurri nel 2022 ... adnkronos.com

Bosnia-Italia, arbitra Turpin: incubo Azzurri nei playoff MondialiClement Turpin è stato selezionato per arbitrare la finale dei playoff Mondiali tra Bosnia e Italia, una gara estremamente delicata per la quale è stato scelto un direttore di gara di alto livello. La ... laziopress.it

#Bosnia- #Italia, la carica di #Materazzi con le immagini del 2006: "Forza azzurri" x.com

Bosnia-Italia, niente Goal-line technology: il VAR può salvare l’arbitro - facebook.com facebook