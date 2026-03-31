Dal precedente con la Macedonia al ‘furto’ di identità | chi è Turpin l’arbitro di Bosnia-Italia

Oggi l’Italia affronta la Bosnia in uno spareggio valido per la qualificazione ai Mondiali, con la partita che si svolge a Zenica. L’arbitro designato per l’incontro è Turpin, il quale ha recentemente fatto notizia per un precedente controverso con la Macedonia, e per un episodio che gli è valso il termine di

(Adnkronos) – L’Italia scende in campo contro la Bosnia oggi, martedì 31 marzo, e si gioca la partecipazione al Mondiale nello spareggio di Zenica. Ad arbitrare una delle partite più importanti della storia recente della Nazionale sarà Clement Turpin, 43 anni. Il fischietto francese torna a dirigere un'altra gara pesante per gli Azzurri, dopo la semifinale playoff del 2022. Un precedente per niente incoraggiante, perso contro la Macedonia del Nord e costato l'esclusione dalla Coppa del Mondo in Qatar. Ma chi è Clement Turpin? Il francese è diventato internazionale a 27 anni (più giovane arbitro transalpino a raggiungere questo traguardo) e in carriera si è già tolto belle soddisfazioni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Bosnia-Italia, niente Goal-line technology: il VAR può salvare l’arbitro - facebook.com facebook

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