Turismo Pasqua periodo felice per Pisa | Occupazione delle strutture all' 85% per il weekend

Durante il periodo di Pasqua, Pisa registra un'occupazione delle strutture ricettive dell'85 per cento nel weekend. Le prenotazioni last minute stanno contribuendo a un incremento, in attesa di un clima primaverile che favorisce il turismo. Il presidente di FederAlberghi Confcommercio ha commentato positivamente questa situazione, evidenziando un bilancio favorevole per le festività pasquali.

Prenotazioni last minute che "faranno la differenza verso un weekend dal clima primaverile". E' un bilancio positivo quello del presidente FederAlberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli, in vista delle festività pasquali. "Storicamente il fine settimana di Pasqua regala sempre numeri soddisfacenti per Pisa e anche quest'anno il trend è confermato", spiega. "I dati attualmente disponibili su H Benchmark Hospitality Data Intelligence che prende in esame un campione di 20 strutture ricettive e di 911 camere sull'intero territorio comunale indicano un'occupazione superiore all'80% e che già adesso arriva all'85% se prendiamo in considerazione i giorni di sabato 4 e domenica 5 aprile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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