Turismo le festività fanno sorridere gli albergatori pisani | a Capodanno occupato il 90% delle strutture

Durante le festività, il settore turistico pisano ha mostrato segnali di ripresa, con il Capodanno che ha registrato un'occupazione del 90% in molte strutture ricettive. Questo andamento positivo rappresenta un segnale di fiducia per gli albergatori e contribuisce a mantenere vivo il movimento turistico nella città durante il periodo natalizio. Un risultato che evidenzia l'importanza delle festività per il settore e la voglia di visitare Pisa in questa stagione.

