Turismo le festività fanno sorridere gli albergatori pisani | a Capodanno occupato il 90% delle strutture
Durante le festività, il settore turistico pisano ha mostrato segnali di ripresa, con il Capodanno che ha registrato un'occupazione del 90% in molte strutture ricettive. Questo andamento positivo rappresenta un segnale di fiducia per gli albergatori e contribuisce a mantenere vivo il movimento turistico nella città durante il periodo natalizio. Un risultato che evidenzia l'importanza delle festività per il settore e la voglia di visitare Pisa in questa stagione.
Un ‘regalo’ inaspettato per i giorni di Natale e un andamento complessivamente dinamico nell'arco delle festività. E' un bilancio positivo quello tracciato dal presidente Federalberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli sulle presenze turistiche in occasione delle festività natalizie. “Il trend. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
