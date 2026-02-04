Una ricerca italiana svela che prolungare la terapia ormonale nelle donne sotto i 40 anni aiuta a ridurre le recidive del tumore al seno. Tuttavia, lo studio mette in luce anche un problema: molte giovani smettono troppo presto le cure, rischiando di compromettere i risultati.

Chi sono le pazienti coinvolte La ricerca ha analizzato 501 donne operate prima dei 40 anni per tumore al seno in stadio iniziale, ormono-positivo e con coinvolgimento dei linfonodi. Tutte avevano completato cinque anni di terapia endocrina adiuvante con analogo dell’LHRH link, un trattamento che blocca temporaneamente la funzione ovarica. Al termine dei cinque anni, tutte le pazienti erano in pre-menopausa e libere da malattia. Circa la metà ha interrotto la terapia, seguendo lo standard di cura, mentre l’altra metà ha proseguito il trattamento per una mediana di circa quattro anni, arrivando complessivamente a nove anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tumore al seno: nelle donne under 40 prolungare la terapia ormonale riduce le recidive, lo dimostra uno studio italiano

Approfondimenti su Tumore al seno italiano

Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology dell’Istituto Europeo di Oncologia evidenzia come un’attenzione maggiore alla terapia ormonale possa ridurre della metà le metastasi e le recidive nel tumore al seno delle giovani donne.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tumore al seno e terapia ormonale: gli effetti invisibili #oncologia #tumore #tumorealseno #shorts

Ultime notizie su Tumore al seno italiano

Argomenti discussi: Intelligenza Artificiale a supporto della diagnosi precoce del tumore al seno: l’innovazione tecnologica ad Arese, Lainate e Varese; Due di noi sul divano rosa, la voce delle donne con tumore al seno metastatico; Tumore al seno, prolungare la terapia ormonale nelle giovani donne dimezza metastasi e recidive; Tumore al seno, l’IA entra in gioco nelle diagnosi . Domani l’incontro a Cremona.

Tumore al seno nelle giovani donne, secondo uno studio con più cura ormonale si dimezzano metastasi e recidiveÈ quanto emerge da uno studio pubblicato coordinato dallo Ieo di Milano e pubblicato su Journal of clinical oncology, una delle più prestigiose riviste di oncologia al mondo ... milanotoday.it

Tumore al seno: proseguire la terapia ormonale riduce recidive e metastasiNelle donne in pre-menopausa, proseguire la terapia ormonale oltre i 5 anni riduce il rischio di recidiva e metastasi ... fondazioneveronesi.it

Una diagnosi di #tumore al seno al terzo stadio durante il lockdown, ma Monica Loi, di #Lanusei, ha trovato forza nella famiglia, nei medici e nelle associazioni, e oggi lancia un appello alla #prevenzione e alla positività L’#intervista - facebook.com facebook

“Non diagnosticò tumore al seno”, radiologo citato in giudizio: è accusato di lesioni colpose x.com