Tumore al pancreas oncologo spagnolo trova la cura | combinazione di 3 farmaci Risultati mai osservati prima

Un oncologo spagnolo ha scoperto una combinazione di tre farmaci che potrebbe cambiare le cose per i pazienti affetti da tumore al pancreas. Mariano Barbacid, direttore di un importante centro di ricerca, ha osservato risultati mai visti prima, aprendo una strada diversa nella lotta contro questa forma di cancro. La scoperta offre una speranza concreta e potrebbe portare a trattamenti più efficaci in futuro.

Una nuova speranza dalla ricerca per fermare il cancro al pancreas arriva dalla Spagna: Mariano Barbacid, direttore del gruppo di Oncologia sperimentale presso il Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (Cnio), ha annunciato i risultati di uno studio sui topi che evidenziano l'eliminazione delle cellule cancerogene del tipo di tumore al pancreas più comune e devastante, l'adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac). La ricerca Dalla ricerca è emersa la riduzione di effetti collaterali significativi della terapia che ha raggiunto una durata di eliminazione delle cellule tumorali mai osservata prima.

