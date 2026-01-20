L’Aifa ha approvato il rimborso di una nuova combinazione di farmaci, encorafenib e binimetinib, destinata ai pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) avanzato con mutazione Braf-V600E. Questa novità rappresenta un passo importante nel trattamento mirato di questa forma di cancro al polmone, offrendo nuove possibilità terapeutiche per i pazienti affetti.

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera al rimborso di encorafenib in combinazione con binimetinib per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) avanzato con mutazione Braf-V600E. "E' una bella notizia - dichiara Giuseppe Di Majo, General Manager Pierre Fabre Medical Care Italia - che ci rende particolarmente orgogliosi soprattutto perché arriva dopo un anno, il 2025, entusiasmante per Pierre Fabre Medical Care Italia. Con questa nuova approvazione nel Nsclc, che si aggiunge a quelle ottenute per la Ptld Ebv+, una rara malattia ematologica, e a quella per la sintomatologia associata alla sindrome della vescica iperattiva, siamo riusciti a mettere a disposizione di medici e pazienti nuove importanti opzioni di trattamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cancro al polmone, disponibile nuova combinazione di terapie mirate

Leggi anche: Tumore del polmone: immunoterapia sempre più precoce e nuove terapie mirate

Tumore al polmone, nuova tecnica all'Ospedale di Perugia per intervenire con cure mirate caso per casoAll'Ospedale di Perugia nasce una nuova tecnica innovativa per l'analisi delle masse polmonari.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Tumore ai polmoni e fumo, segnali positivi per le donne in Ue; Eisai ottiene licenza per taletrectinib contro il cancro al polmone ROS1+ in Europa e Asia; Tumore al polmone: scoperto il ruolo del Dna mobile nell’aggressività della malattia; Mini-polmoni in laboratorio per studiare la risposta individuale alle infezioni.

Cancro al polmone, disponibile nuova combinazione di terapie mirate - (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera al rimborso di encorafenib in combinazione con binimetinib per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a ... ilnapolionline.com

Tumori. Mortalità in calo e previsioni positive per cancro polmone donne. Le stime 2026 - Si stimano circa 1,23 milioni di decessi per tumore nell’UE, con tassi di mortalità in diminuzione rispetto al 2020-2022. quotidianosanita.it

Uno studio sostenuto da Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro sulle stime dei tassi di mortalità per tumore nell'UE e nel Regno Unito per il 2026 rivela che, dopo 25 anni di aumento, è previsto un calo di mortalità per tumore del polmone tra le donne nei - facebook.com facebook

Tumori, mortalità in calo. Previsioni positive per il cancro al polmone nelle donne #salute #prevenzione #oncologia #ricercascientifica #cancroalpolmone #tumori #salutedonne #medicina #lottononcicancro #benessere x.com