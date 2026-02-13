Inghilterra Tuchel dopo i sorteggi di Nations League | Partite difficili e molto competitive su Bellingham…

Thomas Tuchel, allenatore dell’Inghilterra, ha commentato i sorteggi di Nations League, definendo il girone molto difficile e competitivo. La squadra inglese affronterà Spagna, Croazia e Repubblica Ceca, partite che Tuchel considera un vero banco di prova in vista degli Europei. Dopo il sorteggio, l’allenatore ha parlato delle sfide che aspettano i suoi giocatori, sottolineando come saranno partite intense e impegnative. In particolare, ha menzionato la crescita di Bellingham, che avrà l’opportunità di confrontarsi con avversari di alto livello.

Tuchel prolunga il contratto con l'Inghilterra: guiderà i Three Lions fino al 2028Thomas Tuchel prolunga il proprio contratto da ct con l'Inghilterra: rimarrà alla guida dei Three Lions fino a Euro 2028 ... gianlucadimarzio.com Calcio: Tuchel rinnova con l'Inghilterra fino a Euro 2028Thomas Tuchel ha firmato il rinnovo del contratto con la Federcalcio inglese e resterà alla guida dell'Inghilterra fino a dopo Euro 2028. Il nuovo accordo prolunga l'intesa iniziale di 18 mesi siglata ... ansa.it

