Dalla dopamina all’ansia | perché gli psichiatri confermano che i social nuocciono gravemente alla salute

Negli ultimi anni sono cresciuti gli studi che evidenziano gli effetti dei social media sulla salute mentale. Gli esperti hanno confermato che l'uso eccessivo di piattaforme come Instagram e TikTok può influire sui livelli di dopamina e aumentare i rischi di ansia. Una possibile campagna di sensibilizzazione si sta valutando, con l'obiettivo di informare gli utenti sui potenziali danni legati a un uso compulsivo.

Gli esperti rivelano come i meccanismi alla base dei “like” simulino il gioco d’azzardo e la dipendenza da sostanze, danneggiando soprattutto la psiche dei più giovani. E se un giorno, prima di aprire Instagram o TikTok, ci comparisse davanti agli occhi una scritta simile a quella sui pacchetti di sigarette: «I social nuocciono gravemente alla salute?». Negli Stati Uniti l’idea non è più una provocazione, anzi è già quasi realtà. Tra cause collettive e richieste di maxi-risarcimenti, le piattaforme digitali stanno entrando in una stagione giudiziaria che ricorda da vicino quella che negli anni Novanta travolse l’industria del tabacco. A Los Angeles si sono appena concluse le arringhe del primo processo con giuria sui danni da social media mai approdato in un tribunale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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