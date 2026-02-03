A Gaza la tregua nuoce alla salute

A Gaza, la situazione sanitaria peggiora di giorno in giorno. Israele ha annunciato la sospensione delle operazioni di Medici Senza Frontiere, chiedendo elenchi del personale palestinese. La fuga dei medici e il blocco delle attività rischiano di lasciare i pazienti senza cure adeguate, mentre la crisi umanitaria si fa sempre più grave.

A Gaza la sanità diventa un atto amministrativo. Israele annuncia lo stop alle operazioni di Medici Senza Frontiere e lo fa invocando una richiesta di elenchi del personale palestinese. MSF risponde parlando di sicurezza violata e di un pretesto per bloccare l’assistenza. Il risultato è concreto: reparti che chiudono, équipe che si fermano, emergenze che restano scoperte. La cura entra nel perimetro del permesso. Francesca Albanese lo scrive senza ambiguità: creare “condizioni di vita” significa anche smantellare l’infrastruttura medica, fino ai servizi d’emergenza. A Gaza questa formula prende corpo.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Approfondimenti su Gaza Tregua

Ultime notizie su Gaza Tregua

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; La finta tregua riporta Gaza sotto le bombe. Decine di morti e feriti; L'IDF conferma: I morti a Gaza sono stati 70mila. Lo riportano i media israeliani - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha indetto una consultazione sulla sicurezza. Si discute di un attacco Usa all'Iran; Libano. Altro che tregua, Israele continua a colpire (e a cercare lo scontro).

