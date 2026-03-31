Trump minaccia Teheran | Senza accordo distruggeremo Kharg

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che senza un accordo con il nuovo regime iraniano, gli Stati Uniti distruggeranno l’isola di Kharg. Ha inoltre riferito di discussioni in corso con le autorità di Teheran. Il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf, è l’interlocutore designato per il dialogo, mentre alcuni esponenti dell’ala dura continuano a mantenere una posizione intransigente. Un senatore statunitense ha invece invitato alla calma.

Il presidente Usa parla di «discussioni con il nuovo regime». Rubio predica calma. L’uomo del dialogo è il capo del Parlamento, Ghalibaf, ma l’ala dura non molla. È un alone d’incertezza quello che continua ad aleggiare sull’iniziativa diplomatica volta a tentare di chiudere la guerra in Iran. Ieri, secondo Reuters, un funzionario pakistano ha affermato di ritenere improbabili dei colloqui diretti tra Washinton e Teheran questa settimana. Sempre ieri, il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baghaei, ha inoltre bollato le proposte della Casa Bianca come «irrealistiche, illogiche ed eccessive». «La nostra posizione è chiara. Siamo sotto aggressione militare. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump minaccia Teheran: «Senza accordo distruggeremo Kharg» Articoli correlati Guerra in Iran, Trump minaccia: “Senza accordo distruggeremo Kharg”. Teheran: “E’ irragionevole”“Senza un accordo distruggeremo Kharg”, è la parte minacciosa dell’ultimo messaggio del presidente degli Stati Uniti, a cui si contrappone la... Iran, Trump: «Senza accordo distruggeremo l’isola di Kharg». Teheran: «Nessun negoziato da inizio guerra, solo proposte» – La direttaMentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando... Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Trump: Attacchi rinviati dopo colloqui molto buoni, cinque giorni di stop. Ma l'Iran smentisce; Trump minaccia l'Iran, mentre Israele avverte: Teheran può colpire le città europee; Medio Oriente: Madrid chiude i cieli alla guerra, Trump minaccia Kharg - LIVEBLOG; Trump, minaccia finale all'Iran: Se non c'è accordo distruggiamo centrali elettriche e pozzi di petrolio. Iran, la guerra in diretta, l’Italia nega agli USA base di Sigonella. Trump minaccia Teheran: Accordo o distruggiamo i vostri sitiLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l’attacco di Israele e USA: Teheran attacca petroliera a Dubai. Trump minaccia i siti energetici se Hormuz resta chiuso. Petrolio sopra 101 dollari al barile e ... fanpage.it PODCAST | Madrid chiude i cieli alla guerra, Trump minaccia Kharg #ANSA x.com PODCAST | Madrid chiude i cieli alla guerra, Trump minaccia Kharg #ANSA facebook