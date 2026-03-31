Trump minaccia finale all’Iran | Se non c’è accordo distruggiamo centrali elettriche e pozzi di petrolio

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran restano alte, con il governo americano che ha dichiarato la possibilità di attacchi contro centrali elettriche e pozzi di petrolio se non si raggiunge un accordo. Il dialogo tra le parti è ancora in corso, ma il rischio di un intervento militare continua a essere ventilato, mentre il conflitto iniziato alla fine di febbraio non si è ancora concluso.