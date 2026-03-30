Il precedente presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in assenza di un accordo in tempi brevi, il suo governo distruggerà centrali energetiche, pozzi di petrolio e l’isola di Kharg. La comunicazione è arrivata in un contesto di tensioni tra le due nazioni, con riferimenti a possibili azioni unilaterali in assenza di un’intesa. La dichiarazione è stata rilasciata attraverso un messaggio pubblico.

“Se per qualsiasi motivo non si dovesse raggiungere un accordo a breve – cosa che probabilmente avverrà – e se lo Stretto di Hormuz non venisse immediatamente ‘aperto al traffico’, concluderemo il nostro piacevole ‘soggiorno’ in Iran facendo saltare in aria e distruggendo completamente tutte le loro centrali elettriche, i pozzi petroliferi e l’isola di Kharg (e forse tutti gli impianti di desalinizzazione!), che abbiamo volutamente non ancora ‘toccato'”. È quanto scrive in un post sul social Truth il presidente Usa Donald Trump, dando aggiornamenti su presunte trattative in corso con l’Iran. “Questo sarà un atto di vendetta per i nostri numerosi soldati, e altri, che l’Iran ha massacrato e ucciso durante i 47 anni di ‘regno del terrore’ del vecchio regime”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Trump: “senza intesa distruggeremo centrali, pozzi di petrolio e isola di Kharg”

Articoli correlati

Leggi anche: Trump: “Stiamo trattando, ma senza accordo distruggeremo le centrali, i pozzi petroliferi e l’isola di Kharg”

Guerra in Iran, Trump: "Senza accordo distruggeremo l'isola di Kharg, i loro impianti elettrici e i pozzi petroliferi"« Gli Stati Uniti sono in serie discussioni con il nuovo e più ragionevole regime» iraniano «per mettere fine alle operazioni militari.

Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni