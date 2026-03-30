Un ex presidente statunitense ha dichiarato che, in assenza di un accordo, procederà a colpire centrali elettriche, pozzi di petrolio e l'isola di Kharg in Iran. Sul social Truth, ha affermato che gli Stati Uniti sono coinvolti in negoziati con un nuovo governo iraniano, definendo le discussioni come serie e mirate a terminare le operazioni militari nel paese.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Trump lancia la minaccia definitiva all'Iran. "Gli Stati Uniti d'America - spiega sul social Truth - sono impegnati in serie discussioni con un nuovo regime, più ragionevole, per porre fine alle nostre operazioni militari in Iran. Sono stati compiuti grandi progressi, ma se per qualsiasi motivo non si raggiungerà presto un accordo, cosa che probabilmente accadrà, e se lo Stretto di Hormuz non sarà immediatamente 'aperto agli affari', concluderemo il nostro piacevole 'soggiorno' in Iran facendo saltare in aria e distruggendo completamente tutte le loro centrali elettriche, i pozzi petroliferi e l'isola di Kharg (e forse anche tutti gli impianti di desalinizzazione!), che abbiamo volutamente lasciato intatti". 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Trump dice che senza accordo farà saltare in aria centrali elettriche, pozzi di petrolio e pure l'isola di Kharg

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