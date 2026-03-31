Trump crolla nei sondaggi al 33%

Secondo gli ultimi sondaggi, il tasso di approvazione dell'ex presidente è sceso al 33%. Questa percentuale rappresenta il livello più basso registrato finora. I dati sono stati raccolti nelle ultime settimane e mostrano una diminuzione rispetto alle rilevazioni precedenti. La flessione si verifica in un momento in cui l'ex presidente è coinvolto in diverse controversie pubbliche.

NEW YORK – Donald Trump sempre più a picco nei sondaggi. Il tasso di approvazione del presidente è sceso ancora, al 33%, il livello più basso del suo secondo mandato. E’ quanto emerge da un sondaggio dell’Università del Massachusetts Amherst, condotto fra il 20 e il 25 marzo e secondo il quale il 62% degli americani non lo approva. Il tasso di approvazione del presidente è cinque punti più basso rispetto al luglio del 2025 e di 11 punti rispetto allo scorso aprile. (ANSA). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump crolla nei sondaggi al 33% Articoli correlati Leggi anche: Trump crolla nei sondaggi al 33%, il più basso del secondo mandato: il 62% non lo approva Trump vira sui negoziati mentre crolla nei sondaggi: segnali contraddittori sulla guerra in IranDonald Trump tenta una brusca inversione di rotta mentre la guerra con l’Iran entra nella quarta settimana e il suo consenso interno scivola ai... Trump non crolla nei sondaggi… ma qualcosa sta cambiando contro di lui Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Trump crolla al 33% nei sondaggi: livello più basso in secondo mandato; Trump crolla nei sondaggi al 33%, il più basso del secondo mandato; Trump crolla nei sondaggi: approvazione al 36% e meno consenso sulla guerra in Iran; Mar-a-Lago volta le spalle a Trump, una dem vince le elezioni speciali. E Donald crolla nei sondaggi. Usa, Trump crolla al 33% nei sondaggi: è il livello più basso nel suo secondo mandatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Trump crolla al 33% nei sondaggi: è il livello più basso nel suo secondo mandato ... tg24.sky.it La puntata di oggi - Trump crolla nei sondaggi della Fox News! Domani, sabato 28 marzo 2026, No Kings Day!!!! - facebook.com facebook Sondaggi Usa, consenso per Trump crolla al 36%, minimo storico per un presidente al mid term, tra le cause la guerra in Iran x.com