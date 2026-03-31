Trump crolla nei sondaggi al 33%

Da imolaoggi.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli ultimi sondaggi, il tasso di approvazione dell'ex presidente è sceso al 33%. Questa percentuale rappresenta il livello più basso registrato finora. I dati sono stati raccolti nelle ultime settimane e mostrano una diminuzione rispetto alle rilevazioni precedenti. La flessione si verifica in un momento in cui l'ex presidente è coinvolto in diverse controversie pubbliche.

NEW YORK – Donald Trump sempre più a picco nei sondaggi. Il tasso di approvazione del presidente è sceso ancora, al 33%, il livello più basso del suo secondo mandato. E’ quanto emerge da un sondaggio dell’Università del Massachusetts Amherst, condotto fra il 20 e il 25 marzo e secondo il quale il 62% degli americani non lo approva. Il tasso di approvazione del presidente è cinque punti più basso rispetto al luglio del 2025 e di 11 punti rispetto allo scorso aprile. (ANSA). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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