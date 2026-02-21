usa cosa cambia dopo lo stop della corte suprema ai dazi di trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato alcune tariffe imposte dall’amministrazione Trump, causando confusione tra aziende e importatori. La decisione deriva dal ricorso di diverse imprese che contestavano l’aumento dei costi sui prodotti cinesi. Ora, alcuni dazi restano in vigore, mentre altri vengono sospesi, creando un quadro di incertezza nelle strategie commerciali. Le aziende devono rivedere le proprie scelte di approvvigionamento in base a questa novità.

La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ieri ha bloccato una parte dei dazi imposti da Trump, lasciando in vigore altre tariffe, rischia di creare caos e incertezza nel commercio internazionale. Non solo. Lo stop dei giudici apre anche alla possibilità di rimborsi cospicui, che potrebbero arrivare fino a 175 miliardi di dollari. La mossa di Trump La sentenza non ha scoraggiato il Capo della Casa Bianca che, subito dopo il verdetto, ha annunciato di aver firmato un decreto con cui impone un nuovo dazio doganale al 10% che entrerà in vigore dal prossimo 24 febbraio e avrà una durata di 150 giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Trump, nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Non mi fermo”Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato nuovi dazi commerciali, accusando la Corte Suprema di aver bloccato le sue decisioni e sostenendo che la sentenza sia stata influenzata da poteri stranieri.

Trump annuncia nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Subito tariffe globali del 10%”Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 10% su prodotti importati, dopo che la Corte Suprema ha bloccato molte delle sue misure commerciali recenti.

Dazi: la Corte Suprema USA abbandona Trump

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.