Trump contro la Francia | Ha impedito il sorvolo di aerei israeliani carichi di armi

Un confronto tra gli Stati Uniti e la Francia si è aperto dopo che quest'ultima ha vietato il sorvolo di aerei israeliani con carichi di armi. La decisione francese segue la chiusura dello spazio aereo spagnolo ai velivoli coinvolti nel conflitto in Iran. Il presidente statunitense ha accusato Parigi di aver impedito il transito di tali velivoli, alimentando tensioni tra i due paesi.

Dopo il gelo con la Spagna e il "no" italiano all'uso di Sigonella, un caso diplomatico si apre sullo spazio aereo francese. Da Parigi fonti militari smentiscono il diniego: "Nessun limite ai velivoli Usa" Dopo la Spagna, che ha chiuso il proprio spazio aereo ai velivoli impegnati nella guerra in Iran, ad accendere lo scontro diplomatico con Washington c'è ora la Francia. Secondo un diplomatico occidentale e due fonti informate citate da Reuters, il governo francese avrebbe impedito a Israele di utilizzare il suo spazio aereo per trasportare armi americane da utilizzare nel conflitto contro Teheran. Trump contro la Francia: "Poco collaborativa". 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Leggi anche: Uso dello spazio aereo, nuovo scontro Usa-Francia. Parigi lo ha vietato ad aerei israeliani equipaggiati con armi americane Iran, la Svizzera vieta il sorvolo agli aerei da guerra degli Stati UnitiIl governo svizzero ha respinto due richieste di sorvolo da parte di aerei militari degli Stati Uniti collegati alla guerra in Iran. Tutto quello che riguarda su Trump contro la Francia Ha impedito il... Temi più discussi: Video. Francia ospita la marcia 'No Kings' mentre si allargano le proteste anti-Trump; Il disastroso mid term europeo di Trump; Parigi, centinaia in piazza per la manifestazione No Kings; Il voto in Francia, Germania e Italia – Una analisi sulle difficoltà dei partiti nazionalisti. Trump: «Chi non ci aiuta vada a prendersi da solo il petrolio a Hormuz». E critica la Francia: «Poco collaborativa, non dimenticheremo»«A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa dello Stretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di intervenire nella ... ilmessaggero.it Un frame del video postato sui social da Donald TrumpColpita una petroliera a Dubai, il Parlamento iraniano approva i piani per l’introduzione del pedaggio nello Stretto ... unionesarda.it "Contrariamente a quanto affermato dal presidente americano, Donald Trump, la Francia non ha vietato il sorvolo del suo spazio aereo agli aerei militari americani": lo assicura una fonte militare francese alla tv BFM. La stessa fonte afferma che "le condizion - facebook.com facebook Un Trump dorato alto dieci metri. Il megalomane progetto della Trump Library a Miami x.com