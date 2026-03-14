Il governo svizzero ha negato due richieste di sorvolo agli aerei militari statunitensi legati alla guerra in Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli o motivazioni, mantenendo la posizione di non concedere passaggi aerei per questo tipo di voli militari. La questione riguarda esclusivamente le autorizzazioni per i sorvoli, senza indicazioni su altre azioni o decisioni.

Il governo svizzero ha respinto due richieste di sorvolo da parte di aerei militari degli Stati Uniti collegati alla guerra in Iran. "Citando il principio di neutralità, il Consiglio federale ha bocciato le richieste presentate in relazione alla guerra in Iran", si legge in una dichiarazione della Federazione elvetica, che ha invece approvato un'autorizzazione per un volo di manutenzione e due richieste di sorvolo per aerei da trasporto. Sul sito Flighradar 24 si può infatti vedere come il volo RCH748 della United States Air Force, decollato stamattina dalla base militare americana di Ramstein, in Germania, per raggiungere Israele, ha dovuto fare un giro più ampio, passando sui Balcani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, la Svizzera vieta il sorvolo agli aerei da guerra degli Stati Uniti

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