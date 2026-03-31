Un dirigente politico ha suggerito a paesi alleati di acquistare carburante dagli Stati Uniti per aggirare le restrizioni imposte dallo Stretto di Hormuz. Ha anche criticato il Regno Unito per aver rifiutato di intervenire in un episodio di violenza in Iran, consigliando alle nazioni coinvolte di rivolgersi agli Stati Uniti per approvvigionarsi di carburante in quantità abbondante.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa dello Stretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell'Iran, ho un suggerimento per voi: numero 1, comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo in abbondanza, e numero 2, fatevi coraggio, andate allo Stretto e prendetevelo". Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump. "Dovrete imparare a combattere da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi, proprio come voi non siete stati lì per noi. L'Iran è stato, in sostanza, decimato. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Trump: "Comprate carburante Usa e riprendetevi lo Stretto di Hormuz"

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