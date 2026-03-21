Donald Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz dovrebbe essere pattugliato dalle nazioni che lo utilizzano, invece che dagli Stati Uniti. La sua affermazione arriva in un momento di tensioni legate alla sicurezza della rotta marittima strategica. Le sue parole indicano una richiesta di coinvolgimento diretto da parte di altri paesi, lasciando intendere che gli Stati Uniti non intendono assumersi questa responsabilità.

“Sia pattugliato da chi lo usa, non da noi”, ha detto il presidente in un lungo posto su Truth. “Lo stretto di Hormuz dovrà essere pattugliato e presidiato, secondo necessità, dalle altre nazioni che lo utilizzano, gli Stati Uniti non lo fanno!”, ha scritto Trump. “Se richiesto, assisteremo questi Paesi nei loro sforzirelativi a Hormuz, ma ciò non dovrebbe essere necessario una volta debellata la minaccia dell’Iran. È importante sottolineare che per loro si tratterà di un’operazione militare facile”, ha aggiunto il tycoon. Lo Stretto di Hormuz “a un certo punto, si riaprirà da solo”. Lo ha detto Donald Trump, affermando che “sarebbe bello” se Cina e Giappone contribuissero a mettere in sicurezza lo Stretto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Stretto di Hormuz, Trump: “Sia pattugliato da chi lo usa, non da noi”

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