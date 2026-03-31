Un ex presidente ha rivolto un messaggio diretto agli alleati, affermando che se desiderano ottenere petrolio dallo Stretto di Hormuz, devono occuparsene da soli. La dichiarazione è stata fatta durante un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sulle strategie o sulle implicazioni politiche. Nessun altro elemento o dichiarazione legata alla questione è stato reso noto in questa occasione.

Donald Trump contro gli alleati. “Se volete il petrolio dallo Stretto di Hormuz, andate a prendervelo. Dovrete imparare a difendervi da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi”, scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth. LEGGI ANCHE? L’Italia nega l’uso della base di Sigonella agli Usa? Parigi ha vietato lo spazio aereo a voli israeliani con armi Usa Secondo le ultime notizie di oggi, martedì 31 marzo, l’esercito americano ha condotto massicci attacchi contro depositi di munizioni in bunker vicino alla città di Isfahan. Da parte sua, il Parlamento di Teheran ha approvato un testo che prevede il pagamento di un pedaggio da parte delle navi che transitano dallo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump ad alleati: “Vi serve petrolio? Andate a prendervelo da soli”

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