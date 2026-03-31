Donald Trump ha rivolto un messaggio agli alleati, dichiarando che dovranno imparare a combattere da soli. Ha aggiunto che alcuni Paesi non possono ottenere carburante e ha suggerito che dovranno affrontare le sfide senza aiuti esterni. Le sue affermazioni sono state fatte in un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sulle risposte degli altri Paesi coinvolti.

Donald Trump di nuovo contro gli alleati. «A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa dello Stretto di Hormuz, come il Regno Unito che si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell’Iran, ho un suggerimento per voi: numero 1, comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo in abbondanza, e numero 2, fatevi coraggio, andate allo Stretto e prendetevelo», ha scritto in un post su Truth. «Dovrete imparare a combattere da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi, proprio come voi non siete stati lì per noi. L’Iran è stato, in sostanza, decimato. La parte difficile è fatta. Andate a procurarvi il vostro petrolio!», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump agli alleati: «Dovrete imparare a combattere da soli»

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L’interesse mosso per contrastare la politica di Trump non si limitano solo agli Stati Uniti, ma raggiungono anche l’Europa. Le manifestazioni avvenute in città come Amsterdam, Madrid e Roma hanno visto la partecipazione di circa 20.000 persone. Centinaia - facebook.com facebook