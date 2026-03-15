Kharg la battaglia per l' isola centrale per il petrolio Trump agli alleati | Navi da guerra a Hormuz

Kharg, un’isola strategica nel Golfo, è al centro di una disputa per le risorse petrolifere. Donald Trump ha inviato un messaggio agli alleati, chiedendo di schierare navi da guerra nello stretto di Hormuz. A due settimane dall’inizio dei bombardamenti contro l’Iran, la strategia americana nel conflitto appare ancora poco definita.

A due settimane dall’inizio dei bombardamenti, la strategia di Donald Trump con l’Iran non sembra ancora chiara. Ma due elementi appaiono certi. Il primo è che il presidente degli Stati Uniti non vuole che la guerra all’Iran si prolunghi troppo. Il secondo è che per ottenere questo risultato, la morsa su Teheran deve farsi ancora più stretta. E l’obiettivo di The Donald è soffocare la Repubblica islamica puntando dritto al suo petrolio. Dallo sblocco di Hormuz, per cui ha chiesto l’intervento militare anche di altri Paesi, fino a minacciare lo stop a tutto l’oro nero di Teheran. L’AVVERTIMENTO Dopo avere bombardato e distrutti «90 obiettivi militari» di Kharg, l’isola attraverso cui passa il 90% dell’export di greggio iraniano, Trump ha spiegato che questo potrebbe essere l’inizio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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