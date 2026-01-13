Iran tutte le opzioni al vaglio di Trump | dai raid aerei all’intelligence Quale aiuto alle proteste? Dovrete capirlo da soli

Le opzioni di intervento degli Stati Uniti in Iran sono oggetto di valutazione, tra possibili raid aerei e azioni di intelligence. Donald Trump ha dichiarato che il supporto alle proteste iraniane dovrà essere compreso dal popolo stesso, lasciando intendere una posizione cauta e non ufficiale. La situazione rimane in evoluzione, con tensioni e incertezze sul ruolo degli Stati Uniti nelle recenti mobilitazioni nel paese.

«Dovrete capirlo da soli. Mi dispiace». Donald Trump ha risposto così ai giornalisti che, a margine di una visita alla fabbrica Ford di Detroit, gli hanno chiesto a quale tipo di sostegno si riferisse nel post su Truth in cui ha invitato il popolo iraniano ad andare avanti, aggiungendo che «l'aiuto sta arrivando». Un annuncio ribadito dal Michigan, dove ha spiegato che «tutto ciò che dico loro è: l'aiuto è in arrivo, presto», ricordando di aver imposto dazi a «chiunque faccia affari con l'Iran». «Sono entrati in vigore oggi», ha proseguito durante il suo intervento al Detroit Economic Club. Trump invita gli americani a lasciare l'Iran: «Direi che non è una cattiva idea».

Iran, attacco USA imminente? Cosa può succedere/ Vertice Trump-Pentagono: le opzioni e le minacce di Khamenei - Opzioni Usa per affrontare la crisi in Iran: oggi summit Trump. ilsussidiario.net

Iran, la Casa Bianca: «Trump valuta tutte le ipotesi, anche raid». Teheran: aperti canali di comunicazione con emissario Usa - Trump valuta l'intervento in Iran, dove il regime continua a reprimere ferocemente le proteste tra uccisioni e arresti di massa ... ilmessaggero.it

L’Iran scricchiola. Proteste in tutte le città, giovani e classi medie sfidano apertamente il potere. Il regime reagisce, ma la repressione non basta. Babak Vahdat, analista e ricercatore dei meccanismi interni del sistema iraniano, spiega: «Il regime resiste con la f - facebook.com facebook

Iran, perché questa rivolta è diversa da tutte le altre Lo spiega al TgLa7 il professor Abdolmohammadi x.com

