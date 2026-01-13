Truffa ai fondi Ue nel messinese Procura Europea e carabinieri sequestrano quasi mezzo milione di euro
Nella mattinata di oggi, la Procura Europea e i carabinieri hanno eseguito un'operazione congiunta nel Messinese, sequestrando beni e disponibilità finanziarie per circa 454 mila euro. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alle frodi sui fondi europei, confermando l’impegno delle autorità nel garantire la trasparenza e l’uso corretto delle risorse comunitarie.
Un'operazione congiunta tra Procura Europea e carabinieri ha portato questa mattina al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 454.493 euro nella provincia di Messina. Il provvedimento, eseguito dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina, è.
