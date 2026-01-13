Truffa ai fondi Ue nel messinese Procura Europea e carabinieri sequestrano quasi mezzo milione di euro

Da messinatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, la Procura Europea e i carabinieri hanno eseguito un'operazione congiunta nel Messinese, sequestrando beni e disponibilità finanziarie per circa 454 mila euro. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alle frodi sui fondi europei, confermando l’impegno delle autorità nel garantire la trasparenza e l’uso corretto delle risorse comunitarie.

Un’operazione congiunta tra Procura Europea e carabinieri ha portato questa mattina al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 454.493 euro nella provincia di Messina. Il provvedimento, eseguito dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina, è. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Truffa ad ActionAid, ai domiciliari l’ex dipendente che ha “rubato” quasi 1 milione e mezzo. La gip: “Piena dolosità dell’operazione”

Leggi anche: Quasi un milione e mezzo di euro per far rinascere Casa Costazza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

truffa fondi ue messineseTruffa sui fondi agricoli, sequestri per 454mila euro nel Messinese e quattro imprenditori indagati - Contributi Pac ottenuti indebitamente: sequestrati denaro, beni e 203 titoli di pagamento. messina.gazzettadelsud.it

Truffa all’Ue, sequestro per 450mila euro a 4 imprenditori agricoli - MESSINA – Truffa all’Unione europea, sequestro di beni per 500mila euro a quattro imprenditori agricoli del Messinese. livesicilia.it

Truffa all’Ue, sequestro da mezzo milione nel Messinese - Le investigazioni, svolte dal Reparto Specializzato dell’Arma, hanno consentito di svelare una sofisticata truffa aggravata finalizzata al conseguimento illecito di rilevanti contributi pubblici ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.