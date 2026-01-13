Truffa ai fondi Ue nel messinese Procura Europea e carabinieri sequestrano quasi mezzo milione di euro

Nella mattinata di oggi, la Procura Europea e i carabinieri hanno eseguito un'operazione congiunta nel Messinese, sequestrando beni e disponibilità finanziarie per circa 454 mila euro. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alle frodi sui fondi europei, confermando l’impegno delle autorità nel garantire la trasparenza e l’uso corretto delle risorse comunitarie.

Truffa all’Ue, sequestro per 450mila euro a 4 imprenditori agricoli - MESSINA – Truffa all’Unione europea, sequestro di beni per 500mila euro a quattro imprenditori agricoli del Messinese. livesicilia.it

Truffa all’Ue, sequestro da mezzo milione nel Messinese - Le investigazioni, svolte dal Reparto Specializzato dell’Arma, hanno consentito di svelare una sofisticata truffa aggravata finalizzata al conseguimento illecito di rilevanti contributi pubblici ... msn.com

