Una recente truffa coinvolge un'email che sembra provenire dall'ente incaricato di gestire lo Spid, con un messaggio che informa della sospensione del servizio e invita a riattivarlo. La comunicazione presenta una grafica accurata, loghi ufficiali e un italiano corretto, con un tono pacato. Tuttavia, l’indirizzo del mittente e alcuni dettagli tecnici rivelano l’origine falsa del messaggio.

Arriva una mail con oggetto: “Il tuo Spid di Poste Italiane è stato sospeso: riattivalo ora”. Grafica perfetta, loghi ufficiali, italiano corretto, tono pacato. Sembra tutto autentico. Ma è una truffa. Ecco come riconoscerla passo dopo passo e come difendersi. Perché questa truffa è diversa dalle altre. Il phishing classico si riconosce facilmente: errori grammaticali, toni allarmistici, grafica approssimativa. Questa email, invece, non presenta nessuno di questi difetti. Comunica con calma che il canone annuale dello Spid “non è stato ancora pagato” e propone due soluzioni: recarsi in un ufficio postale oppure cliccare su un link. Nessun ultimatum, nessuna minaccia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Truffa con lo Spid di Poste Italiane, l’email è perfetta ma falsa: come riconoscerla

Articoli correlati

Ti arriva una mail per aggiornare lo Spid ma è una truffa: come riconoscerlaSta girando una nuova campagna di phishing che imita il portale dello Spid per rubare i dati personali delle vittime.

Come recuperare la password di Spid con Poste Italiane: tutti i passaggiAnalizziamo tutte le procedure per ripristinare la password SPID di Poste Italiane tramite sito, app o assistenza telefonica e risolvere così il...

Leggi anche: Da quando si deve pagare lo Spid di Poste Italiane, chi è esente e cosa succede se non si paga