Da quando si deve pagare lo Spid di Poste Italiane chi è esente e cosa succede se non si paga

Dal 1° gennaio 2026, l'accesso allo SPID di Poste Italiane prevede un costo annuale di 6 euro, applicabile dal secondo anno di utilizzo. Le persone esentate sono coloro che usufruiscono di specifiche agevolazioni o soggetti con particolari condizioni. La mancata corresponsione entro 30 giorni dalla scadenza comporta, in genere, la sospensione dell’identità digitale e l'impossibilità di accedere ai servizi online associati.

