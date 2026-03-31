Truecaller, applicazione molto diffusa con oltre 400 milioni di utenti in tutto il mondo, permette di identificare chiamanti sconosciuti e bloccare automaticamente le chiamate indesiderate. Prima di scaricarla, molte persone si chiedono se sia sicura e come gestisce la privacy. Le funzionalità includono la visualizzazione del nome di chi chiama, anche senza essere in rubrica, ma ci sono dubbi sul trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate.

Se hai cercato “Truecaller è sicuro” prima di installare l’app, hai fatto la cosa giusta. Truecaller è scaricata da oltre 400 milioni di persone nel mondo, promette di bloccare le chiamate spam in automatico e di rivelarti chi ti sta chiamando — anche se il numero non è in rubrica. Ma funziona davvero? Quanto costi ha in termini di privacy? E il piano Premium vale i soldi che chiede? In questa guida rispondo a tutte queste domande con dati concreti, senza allarmismi e senza pubblicità. L’obiettivo è aiutarti a scegliere consapevolmente. Scopri tutti i metodi per bloccare le chiamate spam in Italia. Tutti i metodi disponibili dal Registro delle Opposizioni alle app di terze parti. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Truecaller è sicuro nel 2026? Come funziona, privacy e se vale davvero la pena

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