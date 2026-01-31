Caffé ai funghi medicinali | vale davvero la pena assaggiare il Mushroom coffee?

Da qualche settimana il mushroom coffee sta conquistando sempre più appassionati di wellness. Si tratta di un caffè ai funghi medicinali, che promette di aiutare a sentirsi più lucidi e meno stressati. Molti provano questa novità come alternativa alle solite tazzine, trasformandola in un vero e proprio rituale mattutino. Alla fine, vale davvero la pena assaggiarlo? La risposta dipende da chi cerca un modo naturale per migliorare il risveglio.

Sui social è spesso raccontato come una soluzione «più gentile» per il corpo e la mente, capace di sostenere la giornata senza i classici effetti collaterali della caffeina. Ma che cos’è davvero questa bevanda? Quanto di ciò che viene attribuito al mushroom coffee è supportato dalla ricerca scientifica, e quanto invece dipende dalle aspettative e dalle strategie di marketing? Che cos’è il mushroom coffee (e cosa contiene) Contrariamente a quanto il nome potrebbe suggerire, il mushroom coffee non è una bevanda a base di funghi che sostituisce il caffè. Si tratta di una miscela che contiene una quantità ridotta di caffè tradizionale, unita a estratti di funghi cosiddetti «medicinali»; come lion’s mane, reishi, chaga o cordyceps. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

